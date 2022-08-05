Alyosha зізналася в сімейній драмі, в небезпеці опинилися родичі співачки: "Їм страшно..."

Сама артистка родом із Запоріжжя. На жаль, багато її родичів і друзів опинилося на окупованій території.

Якби не троє дітей, співачка Alyosha пішла б служити разом із чоловіком Тарасом Тополею. Однак, як багатодітна мама змушена була виїхати до США . Про це вона розповіла в інтерв'ю для "24 Каналу" і зізналася у сімейній драмі, яка сталася через вторгнення Росії в Україну.

Сама артистка родом із Запоріжжя. На жаль, багато її родичів і друзів опинилося на окупованій території. Нині вони рідко виходять на зв'язок, адже дуже бояться та намагаються вижити у жахливих умовах. При цьому вони не втрачають надії на те, що ЗСУ їх звільнить та повернуть всю область під контроль України.

"У мене є рідні по всій Запорізькій області. У Херсоні також. І село Балки… мамина молодша сестра — Яна. Вона в окупації, з дітьми. Їм страшно, вони дуже чекають на наші ЗСУ. На зв'язок виходять там дуже рідко, тому що немає українського зв'язку. У мене дуже багато рідних. Вся Запорізька область. Понад 20 людей. Моїх рідних. І в Херсоні. Намагаються берегтися..., — з болем розповіла Alyosha .

Варто зазначити, що Alyosha (Олена Тополя) та Тарас Тополя одружилися у 2013 році. Пара виховує двох синів, Романа (2013) та Марка (2015), а також доньку Марію, яка народилася 15 серпня 2020 року.