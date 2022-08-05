Alyosha зізналася в сімейній драмі, в небезпеці опинилися родичі співачки: "Їм страшно..."

Альоша

Сама артистка родом із Запоріжжя. На жаль, багато її родичів і друзів опинилося на окупованій території.

Якби не троє дітей, співачка Alyosha пішла б служити разом із чоловіком Тарасом Тополею. Однак, як багатодітна мама змушена була виїхати до США. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "24 Каналу" і зізналася у сімейній драмі, яка сталася через вторгнення Росії в Україну.

Сама артистка родом із Запоріжжя. На жаль, багато її родичів і друзів опинилося на окупованій території. Нині вони рідко виходять на зв'язок, адже дуже бояться та намагаються вижити у жахливих умовах. При цьому вони не втрачають надії на те, що ЗСУ їх звільнить та повернуть всю область під контроль України.

"У мене є рідні по всій Запорізькій області. У Херсоні також. І село Балки… мамина молодша сестра — Яна. Вона в окупації, з дітьми. Їм страшно, вони дуже чекають на наші ЗСУ. На зв'язок виходять там дуже рідко, тому що немає українського зв'язку. У мене дуже багато рідних. Вся Запорізька область. Понад 20 людей. Моїх рідних. І в Херсоні. Намагаються берегтися..., — з болем розповіла Alyosha .

Варто зазначити, що Alyosha (Олена Тополя) та Тарас Тополя одружилися у 2013 році. Пара виховує двох синів, Романа (2013) та Марка (2015), а також доньку Марію, яка народилася 15 серпня 2020 року.

15 лютого учасники гурту "Антитіла", включаючи Тополю, вступили до тероборони. Сім'я Тополі через два тижні після початку війни переїхала до США.


Александра Павленко, politeka.net





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