У Єгипті вирує лихоманка: хто в небезпеці

У Єгипті вирує лихоманка - небезпечним вірусом заразилися вже майже 100 людей. Туристів закликають бути обережнішими.

Відомо, що перші випадки зафіксовано у провінції Кена. 67 людей поскаржилися на погане самопочуття у селі Аль-Кус, куди Міністерством охорони здоров'я було екстрено направлено медичних працівників – у населеному пункті проведуть дослідження, а також допоможуть хворим. У якому регіоні туристи можуть бути у небезпеці?

Куди до Єгипту краще не їхати?

Лихоманку виявили в регіоні Кена, що стоїть на шляху популярного туристичного міста Луксор, що стоїть на східному березі Нілу. Сюди туристи приїжджають, щоб подивитися на стародавніх Фів, Луксорський храм, Карнакський храм та гробниці фараонів.

Вирушаючи з Хугарди в тому напрямку, туристи якраз перетинають небезпечну територію. Щоб убезпечити себе, потрібно частіше мити руки, не чіпати обличчя, не лізти пальцями в рот, ніс і очі. Не їсти місцеву їжу і не пити воду з відкритих джерел. Перед їжею обов'язково мити руки. Також варто носити одяг, що закриває всі ділянки тіла, тому що лихоманка передається через укус комара.

Симптоми лихоманки у Єгипті

Лихоманка денге, виявлена у поселенні Аль-Куса, дуже схожа на грип. У пацієнтів спостерігається висока температура, нудота, біль у суглобах та головний біль. Погане самопочуття може тривати від двох до семи днів. Стаціонар не потрібний, лікування проходить вдома.

Гарячка переноситься через укус комара, а перші симптоми виявляються через 4-10 днів.

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