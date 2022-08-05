Єфросиніна перервала мовчання і відповіла на мовний скандал, в який потрапила із Поляковою: "Комусь треба було, щоб..."

Полякова, Єфросиніна

Маша Єфросиніна зізналася, що за роки роботи на телебаченні навчилася не реагувати на хейт.

Ще на початку липня Маша Єфросиніна та Оля Полякова у новому випуску проекту "Дорослі дівчатка" повідомили, що не можуть вести своє шоу українською мовою, тому що російською легше говорити. На ці висловлювання обрушився шквал критики.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала на "Радіо НВ" мовний скандал, у який потрапила разом зі співачкою Олею Поляковою.

Маша Єфросиніна

На думку телеведучої, комусь потрібно було, щоб суспільство розділилося на два табори.

"Комусь потрібно було, щоб люди так зреагували. Реакцію людей я поважаю. Тому що я згодна з вами, і це тема болюча. Комусь це було потрібно. Чи не є я на сьогоднішній день ідеальною моделлю для того, щоб російська пропаганда за мій рахунок показала, що вона виграє", - заявила Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна зізналася, що за роки роботи на телебаченні навчилася не реагувати на хейт, тож не почала відповідати критикам і цього разу, адже впевнена, що все робить по совісті.

"Ти не будеш виходити і доводити всім, що твій Instagram вже давно українською, що з першого дня війни і до того, що всі інтерв'ю та проекти, статті, блоги - все я вела українською, що було в публічному полі. Що я дала російською мовою інтерв'ю лише каналам, які говорили російською, на весь світ на російськомовну аудиторію", - сказала вона.


Александра Павленко, politeka.net





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