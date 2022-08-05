"Моя дружина у вогні": "Холостяк" Макацарія заінтригував кадрами 20-річної Лізи на прогулянці

Иракли Макацария с девушкой

Іраклі Макацарія не прогаяв можливості продемонструвати струнку фігуру своєї коханої

Як пише Politeka.net, 37-річний продюсер та учасник українського шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія відіграв велике грузинське весілля у Тбілісі.

Дружиною Макацарії стала 20-річна модель Ліза Чічуа із бездоганною фігурою. Пара зустрічалася трохи більше року. Відразу після весілля молодята вирушили у медовий місяць.

Іраклі Макацарія з дівчиною, Ліза Чічуа

Макацарія не пропустив можливості продемонструвати струнку фігуру своєї коханої.

Так, у себе в Інстаграм-сторіс продюсер показав, наскільки ефектно його дружина вийшла на прогулянку.

Поєднання ультракоротких джинсових шортів та чорної трикотажної майки зіграло на користь красуні та допомогло їй підкреслити довгі ноги.

"Моя дружина у вогні", - написав щасливий Макацарія.


Ирина Юрченко, politeka.net





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