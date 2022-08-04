Надя Дорофєєва у мініспідниці з трендовим розрізом сходила на побачення з Кацуріним: рідкісне спільне фото

Надя Дорофєєва після розлучення із Володимиром Дантесом не змогла довго приховувати свій роман. Незабаром після чуток про те, що співачка зустрічається з київським ресторатором Михайлом Кацуріним, закохані підтвердили свої стосунки, і тепер зрідка діляться спільними фото.

Надя Дорофєєва у мініспідниці з трендовим розрізом сходила на побачення з Кацуріним: рідкісне спільне фото

В особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз Надя Дорофєєва опублікувала стильне фото, зважаючи на все, зроблене в квартирі свого нового бойфренда.

У кадрі ексучасниця гурту "Время и Стекло" постала у чорній мініспідниці з трендовим розрізом до стегна, футболці в тон, білих шкарпетках та стильних лоферах на масивній підошві. Свій образ виконавиця завершила невеликою сумочкою та трендовими прикрасами. У цьому вбранні Надя Дорофєєва пішла на побачення зі своїм коханим.

Надя Дорофєєва у мініспідниці з трендовим розрізом сходила на побачення з Кацуріним: рідкісне спільне фото
На іншому фото співачка показала свої ноги та ноги Михайла Кацуріна, коли вони разом пили каву на лавці. Уродженець міста Бердянськ також виглядав стильно, одягнувши темно-зелені вільні шорти, оверсайз лляну сорочку чорного кольору та трендові клоги від Birkenstock.
Надя Дорофєєва у мініспідниці з трендовим розрізом сходила на побачення з Кацуріним: рідкісне спільне фото
Варто зазначити, що парочка під спільними фотографіями закриває можливість ділитися коментарями, оскільки їхній роман викликав обурення у шанувальників. Мішу звинувачують за те, що він покинув дружину та дітей, а Надю – що вона зруйнувала родину доброї подруги.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва засвітила розкішну фігуру у крихітному бікіні – пощастило Кацуріну.


Анастасия Березовская, Тудей





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