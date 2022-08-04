Надя Дорофєєва у мініспідниці з трендовим розрізом сходила на побачення з Кацуріним: рідкісне спільне фото

Надя Дорофєєва після розлучення із Володимиром Дантесом не змогла довго приховувати свій роман. Незабаром після чуток про те, що співачка зустрічається з київським ресторатором Михайлом Кацуріним, закохані підтвердили свої стосунки, і тепер зрідка діляться спільними фото.

В особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз Надя Дорофєєва опублікувала стильне фото, зважаючи на все, зроблене в квартирі свого нового бойфренда.

У кадрі ексучасниця гурту "Время и Стекло" постала у чорній мініспідниці з трендовим розрізом до стегна, футболці в тон, білих шкарпетках та стильних лоферах на масивній підошві. Свій образ виконавиця завершила невеликою сумочкою та трендовими прикрасами. У цьому вбранні Надя Дорофєєва пішла на побачення зі своїм коханим.

На іншому фото співачка показала свої ноги та ноги Михайла Кацуріна, коли вони разом пили каву на лавці. Уродженець міста Бердянськ також виглядав стильно, одягнувши темно-зелені вільні шорти, оверсайз лляну сорочку чорного кольору та трендові клоги від Birkenstock.Варто зазначити, що парочка під спільними фотографіями закриває можливість ділитися коментарями, оскільки їхній роман викликав обурення у шанувальників. Мішу звинувачують за те, що він покинув дружину та дітей, а Надю – що вона зруйнувала родину доброї подруги.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва засвітила розкішну фігуру у крихітному бікіні – пощастило Кацуріну.