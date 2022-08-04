Надя Дорофєєва у мініспідниці з трендовим розрізом сходила на побачення з Кацуріним: рідкісне спільне фото
Надя Дорофєєва після розлучення із Володимиром Дантесом не змогла довго приховувати свій роман. Незабаром після чуток про те, що співачка зустрічається з київським ресторатором Михайлом Кацуріним, закохані підтвердили свої стосунки, і тепер зрідка діляться спільними фото.
В особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз Надя Дорофєєва опублікувала стильне фото, зважаючи на все, зроблене в квартирі свого нового бойфренда.
У кадрі ексучасниця гурту "Время и Стекло" постала у чорній мініспідниці з трендовим розрізом до стегна, футболці в тон, білих шкарпетках та стильних лоферах на масивній підошві. Свій образ виконавиця завершила невеликою сумочкою та трендовими прикрасами. У цьому вбранні Надя Дорофєєва пішла на побачення зі своїм коханим.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва засвітила розкішну фігуру у крихітному бікіні – пощастило Кацуріну.