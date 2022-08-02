Наживався на гумдопомозі для ЗСУ: у Києві спіймали "бізнесмена", який продавав каски та бронежилети

поліція, копи, стрілянина, вбивство

У столиці затримали "бізнесмена", який мав доступ до гуманітарної допомоги для ЗСУ та торгував нею.

Поліцейські викрили схему продажу військової амуніції та гуманітарної допомоги, яка була призначена для Збройних сил України. "Бізнесмена" спіймали в момент, коли він намагався продати 40 одиниць військової амуніції на понад 600 тисяч гривень. Про це повідомляють у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Як виявилося, чоловік мав доступ до гуманітарної допомоги для ЗСУ – військової амуніції, медичних аптечок, спальників тощо. Замість відправлення на фронт він успішно торгував, і це під час війни в Україні.

У Нацполіції вказують, що до організації схеми продажу гумдопомоги причетний колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА. За даними Офісу генпрокурора, він пішов добровольцем у тероборону та займався збутом гуманітарки, перебуваючи далеко від лінії зіткнення.

Під час обшуків будинку у "бізнесмена" виявили ще понад 120 бронежилетів та касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів та аптечок та багато інших необхідних для військових речей. Вартість одного бронежилета 4-5 класу, запропонована ділком, становила 680 доларів США, а каски - 200. Також він пропонував інші предмети гуманітарної допомоги. За "товар" чоловік отримав 200 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Гроші вилучили на місці події. Тепер чоловікові оголосили про підозру, йому загрожує від 5 до 7 років за ґратами.


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Влад Яма з "Танців зі зірками" зізнався, як втік із країни і де він тепер: "Із самого початку"Влад Яма з "Танців зі зірками" зізнався, як втік із країни і де він тепер: "Із самого початку"
Актриса Мер'єм Узерлі схудла та знялася топлес: фотоАктриса Мер'єм Узерлі схудла та знялася топлес: фото
Онук Ротару після провальної втечі з країни похвалився, як все ж таки залишив Україну: де він теперОнук Ротару після провальної втечі з країни похвалився, як все ж таки залишив Україну: де він тепер
"Наш тато наполіг": Денисенко з "Кріпосної" відпочивала в Туреччині, доки чоловік воює, фото"Наш тато наполіг": Денисенко з "Кріпосної" відпочивала в Туреччині, доки чоловік воює, фото
Де я братиму гроші? Сергій Бабкін відповів, чому не повертається в УкраїнуДе я братиму гроші? Сергій Бабкін відповів, чому не повертається в Україну
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві передбачувано не включили гарячу воду, попри обіцянки: що кажуть киянам цього разуУ Києві передбачувано не включили гарячу воду, попри обіцянки: що кажуть киянам цього разу
Могли б купити квартиру в Києві: дружина Бабкіна відповіла на хейт через його слова про нестачу грошейМогли б купити квартиру в Києві: дружина Бабкіна відповіла на хейт через його слова про нестачу грошей
Алан Бадоєв, який виїхав під час війни, розбурхав українців кадрами з Європи: "Хто це зупинить?"Алан Бадоєв, який виїхав під час війни, розбурхав українців кадрами з Європи: "Хто це зупинить?"
У Києві спалахнула масштабна пожежа: опубліковано фото та відеоУ Києві спалахнула масштабна пожежа: опубліковано фото та відео
Одним недопалком спалив 10 квартир: у Києві горе-курець піде під судОдним недопалком спалив 10 квартир: у Києві горе-курець піде під суд
У Києві шахрай "хімічив" із бронежилетами: за обман волонтерів сяде на 8 роківУ Києві шахрай "хімічив" із бронежилетами: за обман волонтерів сяде на 8 років
Чоловік спалив 10 квартир через шкідливу звичку: кадри масштабного НП у КиєвіЧоловік спалив 10 квартир через шкідливу звичку: кадри масштабного НП у Києві
У Києві затримали шахрая, який прикидався «волонтером» і забирав собі донати людей на ЗСУУ Києві затримали шахрая, який прикидався «волонтером» і забирав собі донати людей на ЗСУ
У Києві зник 10-річний хлопчик: прикмети та фотоУ Києві зник 10-річний хлопчик: прикмети та фото
У Києві розкрили схему підробки довідок для військовозобов'язаних: фото та ціна "послуг"У Києві розкрили схему підробки довідок для військовозобов'язаних: фото та ціна "послуг"
Последние новости
Подгружаем последние новости