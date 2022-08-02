Наживався на гумдопомозі для ЗСУ: у Києві спіймали "бізнесмена", який продавав каски та бронежилети

У столиці затримали "бізнесмена", який мав доступ до гуманітарної допомоги для ЗСУ та торгував нею.

Поліцейські викрили схему продажу військової амуніції та гуманітарної допомоги, яка була призначена для Збройних сил України. "Бізнесмена" спіймали в момент, коли він намагався продати 40 одиниць військової амуніції на понад 600 тисяч гривень. Про це повідомляють у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Як виявилося, чоловік мав доступ до гуманітарної допомоги для ЗСУ – військової амуніції, медичних аптечок, спальників тощо. Замість відправлення на фронт він успішно торгував, і це під час війни в Україні.

У Нацполіції вказують, що до організації схеми продажу гумдопомоги причетний колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА. За даними Офісу генпрокурора, він пішов добровольцем у тероборону та займався збутом гуманітарки, перебуваючи далеко від лінії зіткнення.