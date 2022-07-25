Це повна нісенітниця: Ілон Маск спростував чутки про роман із дружиною Сергія Бріна

24 липня видання Wall Street Journal повідомило , що Сергій Брін розлучився з дружиною Ніколь Шанахан через її зраду з Ілоном Маском, інформує Апостроф .

За словами джерел журналу, минулої осені засновник Tesla і SpaceX "вступав у короткий роман із дружиною Сергія Бріна, що спонукало співзасновника Google подати на розлучення на початку 2022 року і поклало край довгій дружбі мільярдерів".

Сергій Брін та Ніколь Шанахан

Фото: Getty Images

У статті стверджується, що відтоді Брін наказав своїм фінансовим консультантам продати інвестиції у компанії Маска. Журнал не зміг підтвердити будь-які операції, але повідомив, що під час фінансової кризи 2008 року Брін виділив близько 500 тисяч доларів Tesla, яка перебуває у скрутному становищі.

Wall Street Journal пише, що Маск і Шанахан зрадили довіру Бріна на фестивалі Art Basel у грудні 2021 року. Після цього співзасновник Google заявив про розлучення через "непримиренні розбіжності". Згідно з журналом, "на вечірці на початку 2022 року Маск впав на одне коліно перед Бріном і вибачився за провину, благаючи про прощення". Сергій Брін нібито вибачив, але відтоді не розмовляє з Маском.

Ілон Маск

Фото: Getty Images

Новина про зраду встигла поширитися по всьому світу, після чого Ілон Маск спростував її у Twitter .

"Це повна нісенітниця. Ми з Сергієм друзі і минулої ночі були разом на вечірці! Я бачив Ніколь всього два рази за три роки, обидва рази в компанії багатьох людей. Нічого романтичного, - написав він. - У мене навіть не було сексу цілу вічність. Я працюю божевільну кількість часу, так що у мене просто не так багато часу для інтрижок".

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Маск також звинуватив Wall Street Journal у низьких стандартах журналістики та публікації випадкових чуток від третіх осіб.