Джерелами зараження стійкими до антибіотиків інфекціями можуть бути апарати ШВЛ

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) повідомили минулого тижня, що кількість інфекцій та смертей, викликаних деякими з найстійкіших до антибіотиків патогенів, у лікарнях США підскочила щонайменше на 15% протягом першого року пандемії коронавірусу. Про це повідомляє журнал Science

Сплеск внутрішньолікарняних інфекцій у США збільшив кількість смертей від них у 2020 році до 29 400 і став переломним моментом після зниження кількості «супербактерій» у попередньому десятилітті.