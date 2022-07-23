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2022-07-23
Джерелами зараження стійкими до антибіотиків інфекціями можуть бути апарати ШВЛ
Пандемія коронавірусу спричинила зростання внутрішньолікарняних інфекцій, стійких до антибіотиків, інформує
© Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)/facebook
Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) повідомили минулого тижня, що кількість інфекцій та смертей, викликаних деякими з найстійкіших до антибіотиків патогенів, у лікарнях США підскочила щонайменше на 15% протягом першого року пандемії коронавірусу. Про це
Сплеск внутрішньолікарняних інфекцій у США збільшив кількість смертей від них у 2020 році до 29 400 і став переломним моментом після зниження кількості «супербактерій» у попередньому десятилітті.
Юлія Мельничук, ZN.ua