Джерелами зараження стійкими до антибіотиків інфекціями можуть бути апарати ШВЛ

Пандемія коронавірусу спричинила зростання внутрішньолікарняних інфекцій, стійких до антибіотиків, інформує ZN.ua.

Джерелами зараження стійкими до антибіотиків інфекціями можуть бути апарати ШВЛ
© Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)/facebook

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) повідомили минулого тижня, що кількість інфекцій та смертей, викликаних деякими з найстійкіших до антибіотиків патогенів, у лікарнях США підскочила щонайменше на 15% протягом першого року пандемії коронавірусу. Про це повідомляє журнал Science

Сплеск внутрішньолікарняних інфекцій у США збільшив кількість смертей від них у 2020 році до 29 400 і став переломним моментом після зниження кількості «супербактерій» у попередньому десятилітті.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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