Під час обстрілу Харкова загинув 13-річний син відомої української шахістки

Харків продовжує зазнавати хаотичних обстрілів окупантів, інформує ZN.ua.

Під час обстрілу Харкова загинув 13-річний син відомої української шахістки
Підлітку було 13 років
© Суспільне Харків

20 липня під час обстрілів Харкова російський снаряд убив сина відомої української шахістки WIM (міжнародний майстер) Вікторії Кубати. Про це у Facebook повідомила дворазова чемпіонка Європи Наталія Жукова.

"20 липня, у Міжнародний День шахів, під час ранкових обстрілів Салтівського району Харкова загинуло 3 людей: серед них 13-річний хлопчик, син шахістки WIM Вікторії Кубати", - написала Жукова.

Зазначимо, що в результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова з важкої артилерії загинуло двоє людей і ще 21 поранено.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Українські війська ведуть важкий контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже: українки знялися для унікального календаря на підтримку ЗСУБуде тобі, враже, так, як відьма скаже: українки знялися для унікального календаря на підтримку ЗСУ
Руслана Писанка померла в Німеччині через важку хворобуРуслана Писанка померла в Німеччині через важку хворобу
Ірина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символікиІрина Шейк ризикує втратити роботу в Голлівуді за використання Z-символіки
Через спеку Європу охопили смертельні лісові пожежі: відео та карта "апокаліпсису"Через спеку Європу охопили смертельні лісові пожежі: відео та карта "апокаліпсису"
Бужинська позбавила дару мови розкішним образом у патріотичній сукні: "Час підтримувати вітчизняну економіку"Бужинська позбавила дару мови розкішним образом у патріотичній сукні: "Час підтримувати вітчизняну економіку"
Блок рекламы


Похожие новости
"Нас врятували 10 хвилин часу": Олег Скрипка розповів, як дивом не постраждав під час обстрілу у Вінниці"Нас врятували 10 хвилин часу": Олег Скрипка розповів, як дивом не постраждав під час обстрілу у Вінниці
"Ішли на заняття, що розвивають": з'явилося фото мами з донькою за півтори години до обстрілу Вінниці"Ішли на заняття, що розвивають": з'явилося фото мами з донькою за півтори години до обстрілу Вінниці
Був яскравим героєм: у боях із російськими окупантами загинув учасник шоу "Екси"
alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культуриalyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури
Укриття не врятувало: обірвалося життя відомої моделі, яка стала на захист УкраїниУкриття не врятувало: обірвалося життя відомої моделі, яка стала на захист України
На війні з Росією загинув брат української гімнасткиНа війні з Росією загинув брат української гімнастки
Правоохоронці отримали понад 40 заяв про зникнення людей у кременчуцькому ТЦ під час обстрілуПравоохоронці отримали понад 40 заяв про зникнення людей у кременчуцькому ТЦ під час обстрілу
Последние новости
Подгружаем последние новости