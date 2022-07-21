Під час обстрілу Харкова загинув 13-річний син відомої української шахістки

20 липня під час обстрілів Харкова російський снаряд убив сина відомої української шахістки WIM (міжнародний майстер) Вікторії Кубати. Про це у Facebook повідомила дворазова чемпіонка Європи Наталія Жукова.

"20 липня, у Міжнародний День шахів, під час ранкових обстрілів Салтівського району Харкова загинуло 3 людей: серед них 13-річний хлопчик, син шахістки WIM Вікторії Кубати", - написала Жукова.

Зазначимо, що в результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова з важкої артилерії загинуло двоє людей і ще 21 поранено.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Українські війська ведуть важкий контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.