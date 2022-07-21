Під час обстрілу Харкова загинув 13-річний син відомої української шахістки
Харків продовжує зазнавати хаотичних обстрілів окупантів, інформує
20 липня під час обстрілів Харкова російський снаряд убив сина відомої української шахістки WIM (міжнародний майстер) Вікторії Кубати. Про це у
"20 липня, у Міжнародний День шахів, під час ранкових обстрілів Салтівського району Харкова загинуло 3 людей: серед них 13-річний хлопчик, син шахістки WIM Вікторії Кубати", - написала Жукова.
Зазначимо, що в результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова з важкої артилерії загинуло двоє людей і ще 21 поранено.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Українські війська ведуть важкий контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.