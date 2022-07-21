На Дніпро обрушилася потужна злива - у місті розпочався "деревопад": фото та відео

У середу, 20 липня, місто Дніпро накрила злива з настільки потужним вітром, що падали не лише дерева, а й стовпи.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на публікації очевидців, інформує Апостроф.

Так, судячи з відповідних фото та відео стихії, якими активно діляться містяни, вулиці буквально завалені гіллям та деревами. Багато з них попадали на припарковані автомобілі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше оголосила у Дніпрі штормове попередження. Особливо закликала не панікувати через можливий грім, який можна сплутати з вибухами.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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