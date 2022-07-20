Господиня від Бога: під Києвом підбитий на городі танк жінка перетворила на "клумбу"

Минуло кілька місяців після визволення Київської області від російського окупаційного війська. Окупанти залишили після себе значні руйнування та велику кількість своєї знищеної техніки. Із одного такого спаленого російського танка мешканка Великої Димерки зробила справжню клумбу, інформує Апостроф .

Про це повідомили в місцевій фейсбук-групі.

Мешканка селища Велика Димерка знайшла на своєму городі спалений ворожий танк, однак забирати його звідти не стала - вона вигадала йому краще застосування. Тепер російський танк не знищує мирних українців, а слугує клумбою.

"Прикидала земелькою танчик в городі, квітами обсадила і сказала: "Танк не забирайте до осені! Тільки після того, як викопаю картоплю і зріжу капусту!", - розповіла жінка.

Ось так звичайні українці роблять з грізної військової техніки мирну клумбу на городі. Це яскраво характеризує відмінності в менталітеті та способі життя українців і росіян.