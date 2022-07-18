На Позняках після реконструкції відкрився світломузичний фонтан: фото

У столичному масиві Позняки після реконструкції відбулося відкриття світломузичного фонтану.

Про це поінформувала прес-служба КМДА, інформує Апостроф .

За даними столичної влади, у Дарницькому районі Києва після капітального ремонту відновив роботу світломузичний фонтан "Груша", відкриття якого відбулося десять років тому.

КМДА нагадує, що об'єкт не функціонував з 2014 року, а після численних звернень мешканців масиву Позняки було ухвалено рішення щодо проведення масштабної реконструкції.

"Груша" - світломузичний фонтан, що відтворює 10 різних сценаріїв. На огорожі по периметру фонтану розташовано 4 музичні колонки. Під кожну пісню відтворюється свій спеціально розроблений сценарій роботи форсунок та світильників. Репертуар фонтану – пісні лише українських виконавців", - наголошують у прес-службі КМДА.

Після реконструкції фонтан "Груша" функціонуватиме згідно з наступним графіком: