На Позняках після реконструкції відкрився світломузичний фонтан: фото

У столичному масиві Позняки після реконструкції відбулося відкриття світломузичного фонтану.

Про це поінформувала прес-служба КМДА, інформує Апостроф.

За даними столичної влади, у Дарницькому районі Києва після капітального ремонту відновив роботу світломузичний фонтан "Груша", відкриття якого відбулося десять років тому.

КМДА нагадує, що об'єкт не функціонував з 2014 року, а після численних звернень мешканців масиву Позняки було ухвалено рішення щодо проведення масштабної реконструкції.

"Груша" - світломузичний фонтан, що відтворює 10 різних сценаріїв. На огорожі по периметру фонтану розташовано 4 музичні колонки. Під кожну пісню відтворюється свій спеціально розроблений сценарій роботи форсунок та світильників. Репертуар фонтану – пісні лише українських виконавців", - наголошують у прес-службі КМДА.

Після реконструкції фонтан "Груша" функціонуватиме згідно з наступним графіком:

  • у будні дні – з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 21:00;
  • у вихідні - з 12:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.


Богдан Соловйов, Апостроф





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