На Позняках після реконструкції відкрився світломузичний фонтан: фото
У столичному масиві Позняки після реконструкції відбулося відкриття світломузичного фонтану.
Про це поінформувала прес-служба КМДА, інформує
За даними столичної влади, у Дарницькому районі Києва після капітального ремонту відновив роботу світломузичний фонтан "Груша", відкриття якого відбулося десять років тому.
КМДА нагадує, що об'єкт не функціонував з 2014 року, а після численних звернень мешканців масиву Позняки було ухвалено рішення щодо проведення масштабної реконструкції.
"Груша" - світломузичний фонтан, що відтворює 10 різних сценаріїв. На огорожі по периметру фонтану розташовано 4 музичні колонки. Під кожну пісню відтворюється свій спеціально розроблений сценарій роботи форсунок та світильників. Репертуар фонтану – пісні лише українських виконавців", - наголошують у прес-службі КМДА.
Після реконструкції фонтан "Груша" функціонуватиме згідно з наступним графіком:
- у будні дні – з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 21:00;
- у вихідні - з 12:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.