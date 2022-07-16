Одесит напав на вуличного музиканта за українську пісню: деталі інциденту у парку Перемоги

Одесит вимагав припинити спів, після чого штовхнув мікрофон виконавця та втік.

Конфлікт стався у парку Перемоги, повідомила прес-служба Нацполіції на Одещині.

Так, місцевий житель напав на літнього музиканта за виконання пісні українською мовою. Почувши авторську композицію музиканта, чоловік вимагав припинити її спів, після чого штовхнув мікрофон виконавця та втік.

62-річний потерпілий звернувся до поліції.

Нападника швидко знайшли.

Йому оголосили підозру.

За хуліганство 36-річному одеситу загрожує штраф від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до п'яти років.