Кількість загиблих у результаті удару РФ по Вінниці зросла до 21, ще понад 40 людей шукають

Станом на 16:35 відомо, що внаслідок російських ракетних ударів по центру Вінниці, загинула 21 людина, з яких – три дитини. Ще 91 житель звернувся по медичну допомогу. Про це повідомляє ДСНС у Telegram .

Також відомо, що 52 особи було госпіталізовано. Серед них є чотири дитини, що постраждали від вибухів. З усіх поранених 34 людини наразі перебувають у важкому стані.

Крім цього, рятівники продовжують пошуки ще 42 українців, з якими був втрачений зв'язок .

О 15:55 у ДСНС повідомили , що ворожими ракетами у Вінниці було пошкоджено 55 будівель і 40 автівок.

До операції з ліквідації наслідків російської атаки залучили 319 осіб, зокрема піротехніків, кінологів та психологів, а також 33 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 14:00 кількість загиблих становила 20 людей. Серед них - троє дітей.

Тоді ж у Нацполіції заявили, що за медичною допомогою звернулося 90 людей. З усіх потерпілих 50 перебувають у важкому стані.