Олег Вінник лежить у клініці у Німеччині: що відомо про стан здоров'я співака

Підтвердилися чутки, що український співак Олег Винник має серйозні проблеми зі здоров'ям. З початку повномасштабного вторгнення артист перебуває у Німеччині у клініці, звідки не забуває допомагати українській армії.

Перші дні війни артист активно з'являвся перед шанувальниками, засуджував російську агресію та закликав припинити кровопролиття, проте після Великодня різко зник. Олег Винник не робить пости у соцмережах, не звертається до шанувальників та не постить жахи війни. За це на артиста накинувся шкал критики. Варто зазначити, що музиканта засуджують не лише його підписники, а й численні вітчизняні знаменитості. Співака називають зрадником, мовчуном, який намагається відсидітися на двох стільцях, і ще багато як.

А весь цей час Олег Винник перебуває у лікарні, але при цьому примудряється допомагати ЗСУ. Про це розповів продюсер та друг співака Роман Недзельський – колишній гендиректор Палацу "Україна" та чоловік співачки Оксани Білозір, який зараз служить в армії.

За його словами, виконавець справді має проблеми зі здоров'ям і досі перебуває у німецькій клініці. Про те, що відбувається з музикантом, він не сказав, проте приніс добру звістку, що Олег Винник іде на виправлення.

"Стефановичу, передай мені бандерівського сала та нашого чорного хліба, - передав Недзельський слова співака. – Найближчим часом волонтери знову поїдуть до Німеччини – передамо гостинці".

Відомо, що Олег Винник передав на фронт вже кілька автомобілів, куплених за власний кошт. Незабаром він планує купити ще близько десятка машин. Все він робить своїми силами за допомогою близьких людей та товаришів.

"Здебільшого, це його команда – музиканти, охорона та його водій. Вони переганяють автомобілі, ремонтують, фарбують. Гроші на це – виключно кошти Винника. Оскільки він зараз не виступає, це заощадження його родини", - зазначив друг Олега Винника.

Нагадаємо, Олег Винник із густою бородою з'явився після трьох місяців мовчання про війну – не впізнати.