Спалах небезпечної інфекції зафіксовано в Одесі, постраждали діти: деталі НП

З 8 по 12 липня в Одесі зафіксували 15 екстрених повідомлень про госпіталізацію до Міської клінічної інфекційної лікарні.

Одеситів екстрено госпіталізували із симптомами гастроентероліту, харчової токсикоінфекції.

Як повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, серед постраждалих двоє дітей.

Серед симптомів – підвищена температура, загальна слабкість, кишковий розлад, блювання.

Усі постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням десерту «Тірамісу», виготовленого в Одесі та придбаного в одному із супермаркетів міста.

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів щодо виявлення джерела інфекції.

До речі, починаючи з серпня купити антибіотики можна буде лише за електронним рецептом. Про це голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький написав у соцмережі.

Як відомо, ввести електронний рецепт на антибіотики МОЗ планувало з 1 квітня 2022 року, але через війну рішення було перенесено.

Перехідний період введення Е-рецепту на антибіотики триватиме з 1 серпня до кінця року.