Дочка Моніки Беллуччі сильно схудла і засвітила форми у прозорій сукні

У шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем у Моніки Беллуччі народилися дві дочки. Старша спадкоємиця пішла стопами батьків і кинулась у шоу-бізнес. Зараз 17-річна Діва Кассель працює моделлю, прикрашає обкладинки глянців та виходить на подіум.

17-річна дочка Моніки Беллуччі сильно схудла і засвітила форми у прозорій сукні

Старша дочка Моніки Беллуччі, як і її мама, вирізняється пишними формами. У 17 років у дівчини ефектні стегна та пишні груди. Донедавна дівчинка-підліток вирізнялася ще милою дитячою припухлістю, а днями з'явилася, немов чудовий лебідь, бутон розквітлої троянди.

Діва Кассель стала однією з моделей модного показу нової колекції Dolce&Gabbana, який відбувся 9 липня на Сицилії. Подія зібрала величезну кількість знаменитостей не лише на подіумі, а й серед гостей: Емма Робертс, Шерон Стоун, Хелен Міррен, Дрю Беррімор, Хайді Клум, Моніка Беллуччі, Мерая Кері та інші.

Але вся увага була прикута до 17-річної красуні. Перед публікою Діва з'явилася у прозорій білій сукні з вишивкою кристалами, під яку одягла чорний бюстгальтер та труси-шортики. Її образ завершили туфлі на високих підборах і високі капронові рукавички до пахв.

17-річна дочка Моніки Беллуччі сильно схудла і засвітила форми у прозорій сукні
Юна модель може похвалитися чудовою фігурою, пишними формами, ідеальною шкірою без вад і прекрасним обличчям.

Нагадаємо, 46-річна співачка Lama у мінісукні засвітила ідеальні стрункі ноги – вона не старіє.


Анастасия Березовская, Тудей





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