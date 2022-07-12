Грала у шашки з перехожими: юна киянка зібрала круглу суму на допомогу ЗСУ, фото та відео

Десятирічна киянка Валерія Єжова, змогла зібрати понад 20 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України, граючи на вулиці у шашки з перехожими. Свій внесок у Перемогу нашої країни у війні з Росією вона передала до Благодійного фонду Сергія Притули.

Відповідне відео мати дівчинки Любов Квітка-Єжова опублікувала у Facebook, інформує Апостроф .

Чемпіонка світу з шашок серед дівчаток до десяти років сиділа біля супермаркету Novus на Позняках та пропонувала всім охочим зіграти. Після перемоги дівчинка просила залишити будь-яку суму на потреби ЗСУ.

9 липня співробітники супермаркету прогнали Леру, погрожуючи поліцією. Але дівчинці таки вдалося зібрати значну суму, яку вона передала Благодійному фонду Сергія Притули. Зібрану нею 21 тисячу гривень буде витрачено на те, що необхідно українським захисникам.