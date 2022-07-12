Колишня "Міс Україна Всесвіт" Анна Андрес оголосила про другу вагітність

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2014" Анна Андрес готується знову стати мамою. 28-річна модель оголосила про другу вагітність через півтора роки після народження первістка, інформує Апостроф.

Приємною новиною дівчина поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала фотографії, що підтверджують її цікавий стан, та повідомила, що знаходиться на 21 тижні.

Фото: instagram.com/ann.andres

У кадрі Анна позує в бікіні, демонструючи круглий животик із різних ракурсів. "Чекаю не дочекаюся свого маленького скорпіона", - написала вона.

У коментарях українську модель вітають із майбутнім поповненням та обсипають компліментами.

"Красуня", - написала Санта Дімопулос. "Вітаю! До речі, скорпіончики дуже вольові, сильні та харизматичні", - пишуть інші. "Мої вітання, здоров'я вам", "Вам так пасує вагітність", "Ви прекрасні, як і під час першої вагітності", "Тобі неймовірно пасує. Ти така красива", "Такий спокій від тебе йде. Анна! Дуже пасує тобі цей стан".

Фото: instagram.com/ann.andres

Анна Андрес – успішна модель. Вона увійшла до сотні найкрасивіших жінок в Україні та виграла безліч конкурсів краси, серед яких "Міс Україна Всесвіт".

Влітку 2020-го модель вийшла заміж за французького бізнесмена Давида Барокаса. Весільна церемонія пішла у Каннах, а пишне гуляння довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

Фото: instagram.com/ann.andres

У січні 2021 у пари народився син, якого батьки назвали Джеймс. Про першу вагітність Анна також повідомляла вже на пристойному терміні.

Фото: instagram.com/ann.andres


Наталка Лавринець, Апостроф





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