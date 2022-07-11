Винник не виходить на зв'язок три місяці, Харчишин натякнув, чому зник співак: "Не всі люди розумні..."

Винник не виходить на зв'язок три місяці, Харчишин натякнув, чому зник співак: "Не всі люди розумні..."

Олег Винник перестав з'являтись на публіці.

Як повідомляє Politeka.net, вже близько трьох місяців співак Олег Винник не з'являється в інформаційному полі і не висловлюється про повномасштабну війну. Фронтмен відомого українського рок-гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин висловився про зникнення свого колеги.

олег винник

Рокеру здається дивним таке різке зникнення кумира українських "вовчиць". На його думку, це може бути пов'язане із страхом знаменитості.

"Усім героями бути не можна. Я розумію людський страх. Не всі люди розумні... Я не знаю, де знаходиться Олег Винник. Сподіваюся, що він живий і здоровий, але це дивно. Напевно, є окрема група виконавців, які вважають, що все повернеться, які сподіваються та моляться на те, що в українців коротка пам'ять", – прокоментував Валерій Харчишин.

Він також нагадав, що у Винника в репертуарі досить багато пісень російською мовою, від яких той навряд чи відмовиться.

"Ті люди, які прикипіли душею та серцем до цього, їм складно це викорінювати в собі москаля", – висловився Валерій Харчишин .


Александра Павленко, politeka.net





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