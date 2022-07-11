Саніна з "The Hardkiss" похвалилася, що встигла зробити за кордоном: "Все заради Батьківщини..."

Юлія Саніна

Свій пост співачка супровадила яскравим фото.

Як повідомляє Politeka.net, солістка групи "The Hardkiss" і співачка Юлія Санін після нападу рф на Україну поїхала за кордон. Артистка бере участь у благодійних концертах на підтримку України та робить все заради Батьківщини.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка підбила підсумки своїх благодійних концертів.

Зокрема Юлія Саніна зазначила, що за цей час гурт встиг зробити сольні виступи в Польщі, два фестивалі в Чехії та благодійний тур Америкою (Stand Up For Ukraine).

"Ми вдячні всім глядачам за тепло, підтримку, донати, можливість енергетично наповнитися та подарувати вам свою музику. Українська пісня сьогодні звучить по всьому світу, нагадуючи про війну в Україні. Культурний фронт стає дедалі міцнішим і вже ні в кого немає сумніву, що ми чудово вписуємось у сучасний міжнародний культурний контекст", - написала співачка.

Свій пост співачка супровадила яскравим фото, на якому позувала у колі учасників гурту "The Hardkiss". Юлія Саніна позувала у звичному для неї образі в сміливих кольорах: на ній красувалася салатова сорочка, а на обличчі був яскравий макіяж із акцентом на губи, які вона підвела червоною помадою.


Александра Павленко, politeka.net





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