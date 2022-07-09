Гурт Coldplay на концерті у Варшаві виконав пісню «Обійми»

Кріс Мартін заспівав разом з українським музикантом.

Гурт Coldplay на концерті у Варшаві виконав пісню «Обійми»
Coldplay виконали пісню з українським музикантом
© скриншот

Легендарний британський гурт Coldplay на концерті у Варшаві виконав пісню «Обійми» українського колективу «Океан Ельзи». Разом з гуртом на сцену піднявся і український музикант.

Виступ Coldplay відбувся на Національному стадіоні у Варшаві. Соліст гурту Кріс Мартін зізнався глядачам, що він не розуміє тексту пісні, але вона йому дуже подобається.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культуриalyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
Володимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбуВолодимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбу
Колишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав донькуКолишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав доньку
Аліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресіїАліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресії
Блок рекламы


Похожие новости
До мурах: Coldplay на концерті у Варшаві виконали "Обійми" гурту "Океан Ельзи"До мурах: Coldplay на концерті у Варшаві виконали "Обійми" гурту "Океан Ельзи"
Ця пісня для вас: фронтмен Imagine Dragons емоційно звернувся до українців на концерті у ПольщіЦя пісня для вас: фронтмен Imagine Dragons емоційно звернувся до українців на концерті у Польщі
"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє"Гурт MOЗGI розпався?": Позитив, який пішов від Потапа, розговорився про майбутнє
"Ми з України": Кароль, Каменських, Полякова та інші зірки випустили потужну пісню про рідну країну"Ми з України": Кароль, Каменських, Полякова та інші зірки випустили потужну пісню про рідну країну
Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»
Монатік у Варшаві заговорив про синів і розлютив українців: "А Тополя воює, маючи трьох дітей!"Монатік у Варшаві заговорив про синів і розлютив українців: "А Тополя воює, маючи трьох дітей!"
«Океан Ельзи» опубликовал клип на песню «Обійми», снятый на руинах в Харькове«Океан Ельзи» опубликовал клип на песню «Обійми», снятый на руинах в Харькове
У Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірус
У гуртожитку Київського університету технологій стався спалах коронавірусу
Звезда "50 оттенков" после Илона Маска начала роман с вокалистом группы Coldplay (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости