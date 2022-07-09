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2022-07-09
Гурт Coldplay на концерті у Варшаві виконав пісню «Обійми»
Кріс Мартін заспівав разом з українським музикантом.
Coldplay виконали пісню з українським музикантом© скриншот
Легендарний британський гурт Coldplay на концерті у Варшаві виконав пісню «Обійми» українського колективу «Океан Ельзи». Разом з гуртом на сцену піднявся і український музикант.
Виступ Coldplay відбувся на Національному стадіоні у Варшаві. Соліст гурту Кріс Мартін зізнався глядачам, що він не розуміє тексту пісні, але вона йому дуже подобається.
Фаїна Вауліна, ZN.ua