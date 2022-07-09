Легендарний британський гурт Coldplay на концерті у Варшаві виконав пісню «Обійми» українського колективу «Океан Ельзи». Разом з гуртом на сцену піднявся і український музикант.

Виступ Coldplay відбувся на Національному стадіоні у Варшаві. Соліст гурту Кріс Мартін зізнався глядачам, що він не розуміє тексту пісні, але вона йому дуже подобається.