Україна зустріла на курорті Баскова і розповіла йому про російські бомбардування: "Як вам, нормально?"

Україна зустріла на курорті Баскова і розповіла йому про російські бомбардування: "Як вам, нормально?"

Українка зустріла в Туреччині російського співака Миколу Баскова, який публічно підтримує агресію Росіі щодо України.

Як пише Politek.net, Баскова помітили у компанії двох жінок. Співак у пляжних шортах та рубашці підтанцьовував, сміявся і вцілому непогано проводив свій час.

«Я из Украины. РоSSия сейчас бомбит Украину. Каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально?» - поцікавилася українка у Баскова.

Співак відповів, що він не веселиться, а відпочиває.

Нагадаємо, Басков так говорив про напад росії на Україну: «Це миротворча операція, кінець геноциду та запобігання нападу на Росію. Це самозахист Росії та захист її союзників».

Також Басков запевняв, що США та їхні союзники хочуть знищити росію.


Катерина Петренко, politeka.net





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