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2022-06-27
Сергію Жадану присудили книжкову премію миру в Німеччині
Вручення нагороди відбудеться у жовтні цього року.
Сергій Жадан отримає німецьку Премію миру
Український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан отримає Премію миру німецьких книгопродавців 2022 року. Про це
Зазначається, що Жадан отримає премію за «видатну художню діяльність та за його гуманітарну позицію, з якою він звертається до людей під час війни та допомагає їм, ризикуючи життям».
Фаїна Вауліна, ZN.ua