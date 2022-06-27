Сергію Жадану присудили книжкову премію миру в Німеччині

Український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан отримає Премію миру німецьких книгопродавців 2022 року. Про це повідомила рада однойменного фонду.

Зазначається, що Жадан отримає премію за «видатну художню діяльність та за його гуманітарну позицію, з якою він звертається до людей під час війни та допомагає їм, ризикуючи життям».