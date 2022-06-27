Сергію Жадану присудили книжкову премію миру в Німеччині

Вручення нагороди відбудеться у жовтні цього року.

Сергію Жадану присудили книжкову премію миру в Німеччині
Сергій Жадан отримає німецьку Премію миру

Український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан отримає Премію миру німецьких книгопродавців 2022 року. Про це повідомила рада однойменного фонду.

Зазначається, що Жадан отримає премію за «видатну художню діяльність та за його гуманітарну позицію, з якою він звертається до людей під час війни та допомагає їм, ризикуючи життям».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Надія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФНадія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФ
Сина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалуСина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалу
Команда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в УкраїніКоманда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в Україні
"Russia Goodbye" в Амстердамі: Вєрка Сердючка вперше виконала оновлений хіт з "Євробачення""Russia Goodbye" в Амстердамі: Вєрка Сердючка вперше виконала оновлений хіт з "Євробачення"
"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе"Я побачила руїни...": Лобода після відвідин рідного Ірпеня розповіла про рішення, яке прийняла для себе
Блок рекламы


Похожие новости
Погибшему в Мариуполе режиссеру присудили главный приз Литовской кинопремииПогибшему в Мариуполе режиссеру присудили главный приз Литовской кинопремии
Спасибо "русскому миру": Евгений Синельников показал разрушенный дом родителей в ГостомелеСпасибо "русскому миру": Евгений Синельников показал разрушенный дом родителей в Гостомеле
По Житомиру пронесся ливень с градом, ветер ломал и вырывал деревья и кусты
В Киеве впервые присудили штраф на 17 тыс. гривен за нарушения карантина
По миру прокатился «полуголый» флешмоб
Во Львове из-за смерти ребенка заведующему родильным отделением присудили срок в тюрьме
Джордж Мартин выпустит еще две книги по миру «Игры престолов»
Тело Сальвадора Дали эксгумируют, чтобы установить его отцовство
На Киевщине мужчине присудили 1700 грн штрафа за то, что искалечил собаку
В Киеве открыли мемориальный знак Владимиру Ивасюку
Последние новости
Подгружаем последние новости