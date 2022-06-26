Дітей із достатнім рівнем знань математики не вистарчить навіть для ІТ — експерт

Хоча до війни в українській освіті домінували тенденції відмови від ґрунтовного вивчення математики, а подекуди навіть від відмови від предмету, війна вказала на необхідність знання її бази не лише для технологів та економістів, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Війна з Росією: чому Україні потрібна математика» Ірина Єгорченко.

«Сучасні війни – це в першу чергу війни технологій. Надсучасне обладнання може перетворитися на звичайний бінокль, якщо не розуміти, як це працює і як ним користуватися. … Кваліфіковані працівники зі знаннями основ природничо-математичних наук будуть дужне потрібні країні і після війни. Без математичних знань не обійдуться і найгуманітарніші гуманітарії, яким, ймовірно, доведеться стати до лав ЗСУ. І тут некомпетентність , якою раніше навіть пишались окремі журналісти та перекладачі, вже неприйнятна», - зазначає авторка.

Вона зазначає, що мізерна кількість знаючих математику випускників недостатня навіть для потреб сектору ІТ, тому країні потрібно вжити низку заходів для підтримки здобуття базових знань (не тільки з математики) для школярів різного віку і для дорослих.

Перше — курси базової підготовки з математики та природничих наук відповідно до потреб конкретних спеціальностей щодо числової грамотності, природничих наук та аналізу даних. В тому числі гуманітарних галузей.

Друге — належна комунікація як з батьками, так і з дітьми, що “зовсім без математики фізики хімії біології” їхні особисті професійні перспективи дуже сумнівні.

Третє — дистанційні курси для тих, хто навчання закінчив, але все одно потребує певних «точних» знань.

Четверте — переклад або створення якісних книжок і курсів із математики.

П?яте — створення умов для підтримки і розвитку дітей , які хочуть і можуть вчити математику поглиблено.

«Викладання математики в Україні було поза увагою переважної більшості громадських організацій. Дехто з освітніх експертів навіть агресивно реагував на твердження про необхідність спрямування ресурсів на це, вважаючи що вивчення математики відриває ресурси від, наприклад, історії чи громадянської освіти. Але захистити та відбудувати можливості для історії, пам'яті та літератури неможливо без математики та природничих наук. Хотілося б і припинення маніпуляцій про “непотрібність математики, бо потрібен патріотизм”. Ми не маємо робити такий вибір. Потрібно все», - підкреслює авторка.