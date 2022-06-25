Молодше на 20 років: Надія Матвєєва вперше розповіла про нові стосунки

Надія Матвєєва, яка довела, що і після 50 можна мати фігуру молодої дівчини, зламала ще один стереотип. Раніше вона вважала, що заводити у зрілому віці роман з молодим чоловіком - табу, а зараз зустрічається з хлопцем, який молодший за неї на 20 років, і каже, що дуже щаслива, інформує Апостроф .

Вперше про нові стосунки 53-річна знаменитість заговорила у програмі "Як ти?". Зі своїм обранцем Матвєєва познайомилася трохи більше року тому, і весь цей час тримала своє щастя в таємниці. За весь період пара настільки зблизилась, що ведуча вирішила про все розповісти. При цьому особу коханого чоловіка вона розкривати не стала.

Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Я б і зараз тримала це в секреті, тому що він взагалі не публічна людина, не має відношення до телебачення. Але за цей рік ми не тільки насолоджувалися життям, але в нас були й випробування - війна. Ми стали настільки близькими людьми зараз, що я можу щось про це розповісти", – поділилася Надія.

Пару познайомили спільні друзі, і хлопець не знав, що Надя – популярна телеведуча. Коли він "навів довідки", то дуже здивувався, скільки Матвєєвій років. На той момент чоловік не думав, що надалі у них зав'яжуться стосунки, тому просто зробив жінці комплімент. Не могла уявити, що зустрічатиметься з цим хлопцем і сама Надія, причина – різниця у віці.

"Він не на трохи молодше - 20 років. Я з цим табу жила. У мене було інтерв'ю з Машею Єфросиніною і вона мені сказала: "Так є чоловіки молодші". А я кажу їй: "Це табу". Я вважала, що в такі стосунки сенсу не мають, навіщо ці проблеми", - згадала Надія.

Вона додала, що через три місяці після цього інтерв'ю і зустріла своє кохання. "Мої стереотипи зруйновані життям, я дозволила це зробити та отримую від цього задоволення", - зізналася ведуча.

Фото: Кадр із відео

Коханий телеведучої вже знайомий із її мамою та 25-річним сином Владиславом. Це сталося ще до війни.

"Тоді це сприйнялося нормально, а коли стало відомо, що все серйозно і ми житимемо разом, то ставлення змінилося. І мама, і син не дуже сприймають. Напевно, ця близькість між нами вже не влаштовує, так я думаю. Просто серйозність намірів, що я тепер не лише їм належу", - наголосила вона.

Надія зізналася, що кохає цього чоловіка і рада, що війну застала саме з ним.

"Разом з ним мені взагалі якось інакше це переживати. Багато пар під час війни зламалися, а ми навпаки - стаємо такими близькими. Ці стосунки настільки міцніють", - сказала вона.