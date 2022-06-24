"З сьогоднішнього дня...": поки Потап за кордоном, його екс-дружина Горова внесла зміни в їхній бізнес

Ірина Горова

Відома продюсер розповіла про зміни, які внесла в їх з Потапом бізнес.

Популярна українська продюсер Ірина Горова, яка разом з тоді ще чоловіком Потапом обгрунтували продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу продюсер опублікувала відео з артистами лейбла і розповіла, що у них відбулися зміни.

За словами Ірини, раніше продюсерський центр займався творчістю всього декількох артистів, серед яких – група Mozgi, Мішель Андраде, Надя Дорофєєва. Однак тепер вона прийняла рішення розширити діяльність Mozgi Entertainment і займатися розкруткою і інших артистів.

У підписі до публікації Горова розкрила всі подробиці: "Зараз ми живемо в часи трансформації, пошуку і змін, коли кожен повинен переглядати бізнес-процеси, структуру і стратегію своєї діяльності. Ми повинні працювати на повну потужність і знаходити точки, де будемо ефективні і приносити максимальну користь суспільству! Всі роки свого існування ми допомагали артистам нашого центру @mozgientertainment ставати зірками, а тепер готові допомагати і іншим бути почутими. З сьогоднішнього дня Mozgi Entertainment стає лейблом відкритого типу".


Галина Струс, politeka.net





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