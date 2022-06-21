Хоче відмовитися від знаменитого прізвища та змінити стать: син Ілона Маска зробив несподівану заяву
18-річний син американського винахідника Ілона Маска Ксав'є здивував несподіваною заявою. Хлопець повідомив, що хоче відмовитися від знаменитого прізвища свого батька і змінити стать.
Своє рішення Ксав'є пояснив тим, що він не хоче мати зі своїм татом нічого спільного. Детальніше про це пише видання New York Post, інформує
Уточнюється, що син підприємця вже заповнив документи, які необхідні для зміни імені на Вів’єн Джена Вілсон. Заяви, які публікують ЗМІ, демонструють, що 18-річний хлопець вказує себе в анкеті як жінка.
"Я більше не живу з моїм біологічним батьком і не хочу бути пов'язаним з ним будь-яким чином, у будь-якій формі", - заявив Ксав'є.
Ксав'є один з пари близнюків Ілона Маска від першої дружини, канадської письменниці Джастін Вілсон. Пара була разом 8 років - з 2000 до 2008 року. Окрім близнюків Ксав'є та Грифіна, у колишніх закоханих також є трійнята Кай, Саксон, Даміан. У ексзакоханих також народився син Невада – малюк помер за 10 тижнів після народження.
Після розлучення з Вілсон Маск почав зустрічатися з британською акторкою Талулою Райлі. У 2010 році пара одружилася, але вже через 2 роки вони розійшлися. У 2013 році закохані поновили стосунки, а в 2014-му остаточно розірвали стосунки.
З 2016 по 2017 роки Ілон зустрічався з Ембер Герд. Вже на початку 2018-го Маск представив світу свою нову кохану – співачку Граймс, яка згодом народила йому шостого сина, якому батьки дали дуже незвичайне ім'я – X ? A-12. У вересні 2021 року пара розсталася. Попри розрив стосунків, у грудні у них народилася донька – Екса Дарк Сідіріель Маск - її виносила та народила для пари сурогатна мати.
Наразі чоловік нібито зустрічається з австралійською акторкою Наташою Бассетт.