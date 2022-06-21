Хоче відмовитися від знаменитого прізвища та змінити стать: син Ілона Маска зробив несподівану заяву

18-річний син американського винахідника Ілона Маска Ксав'є здивував несподіваною заявою. Хлопець повідомив, що хоче відмовитися від знаменитого прізвища свого батька і змінити стать.

Своє рішення Ксав'є пояснив тим, що він не хоче мати зі своїм татом нічого спільного. Детальніше про це пише видання New York Post, інформує Апостроф .

Фото: twitter.com/KnowNothingTV

Фото: twitter.com/KnowNothingTV

Уточнюється, що син підприємця вже заповнив документи, які необхідні для зміни імені на Вів’єн Джена Вілсон. Заяви, які публікують ЗМІ, демонструють, що 18-річний хлопець вказує себе в анкеті як жінка.

"Я більше не живу з моїм біологічним батьком і не хочу бути пов'язаним з ним будь-яким чином, у будь-якій формі", - заявив Ксав'є.

Ксав'є один з пари близнюків Ілона Маска від першої дружини, канадської письменниці Джастін Вілсон. Пара була разом 8 років - з 2000 до 2008 року. Окрім близнюків Ксав'є та Грифіна, у колишніх закоханих також є трійнята Кай, Саксон, Даміан. У ексзакоханих також народився син Невада – малюк помер за 10 тижнів після народження.

Фото: Getty Images

Після розлучення з Вілсон Маск почав зустрічатися з британською акторкою Талулою Райлі. У 2010 році пара одружилася, але вже через 2 роки вони розійшлися. У 2013 році закохані поновили стосунки, а в 2014-му остаточно розірвали стосунки.

З 2016 по 2017 роки Ілон зустрічався з Ембер Герд. Вже на початку 2018-го Маск представив світу свою нову кохану – співачку Граймс, яка згодом народила йому шостого сина, якому батьки дали дуже незвичайне ім'я – X ? A-12. У вересні 2021 року пара розсталася. Попри розрив стосунків, у грудні у них народилася донька – Екса Дарк Сідіріель Маск - її виносила та народила для пари сурогатна мати.

Наразі чоловік нібито зустрічається з австралійською акторкою Наташою Бассетт.