Ілона Гвоздьова після повернення в Україну змінила імідж: фото нового образу

Через два місяці перебування в Італії Ілона Гвоздьова повернулася в Україну. Після повернення до Києва хореограф зважилася на кардинальні зміни у зовнішності – вона зробила трендову стрижку та перефарбувала волосся, інформує Апостроф .

Результатом танцівниця похизувалася в Instagram. На опублікованих кадрах видно, що замість зачіски середньої довжини знаменитість тепер носит каре з чубчиком, яке не здає своїх модних позицій вже кілька сезонів поспіль. Також Ілона надала своєму темному волоссю шоколадного відтінку.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Кажуть, зачіска змінює вираз обличчя. Нехай хоч на мить кожна українська жінка за допомогою наших неперевершених майстрів почуватиметься жіночнішою і ще більше надихатимуть наших чоловіків боротися за нашу перемогу, - написала Гвоздьова. - До речі, як вам мій колір волосся?".

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Підписники оцінили новий образ переможниці "Танців з зірками", поставивши під дописом понад 3 тисячі лайків. "Вау, вам дуже круто з новою зачіскою", "Вам дуже пасує. Нехай нова зачіска несе зміни на краще", "Вам дуже підходить нова зачіска та колір волосся", "Так набагато краще", - пишуть коментатори.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова у перші дні російського вторгнення вивезла дітей до Італії. Українську танцівницю із сином та донькою прихистила місцева пара, яка на два місяці стала для них родиною. Незважаючи на чудове ставлення італійців, хореограф не стала чекати закінчення війни за кордоном, а повернулася до рідного Києва та пояснила чому.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva