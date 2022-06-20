Наче мені це не дано: Андрій Данилко розповів, чому в нього немає сім\'ї

Український виконавець Андрій Данилко ніколи не був одруженим. У новому інтерв'ю він зізнався, що у нього немає сім'ї не тому, що він не хоче, а тому, що у нього просто не виходить, інформує Апостроф.

Артист поділився, що якщо раніше переживав із приводу особистого життя, то зараз просто прийняв ситуацію та змирився. Детальніше про це Данилко розповів "Фактам".

"Не дається мені сімейне життя. Не тому, що я не хочу, а тому, що не виходить. Начебто мені це не дано. Якщо раніше я переживав із цього приводу, зараз прийняв. Якщо воно дано, воно буде. Мій друг Кирило, раніше працював на студії, не планував двох дітей в один рік, просто так вийшло. Доля. Люди мріють бути відомими, давати автографи, а у мене такого ніколи не було. Я весь час намагався бути закулісним", - сказав Андрій Михайлович.

Фото: Wikipedia

Про особисте життя Данилко говорить дуже мало і рідко. Відомо лише, що за свої 48 років виконавець ніколи не був одруженим, дітей у нього теж немає. Якийсь час йому приписували роман з Інною Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, проте жінка щаслива у шлюбі. Сам же артист неодноразово жартував, що він "одружений на сцені" .


Любов Блажко, Апостроф





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