Голлівуд в Україні: до Львова приїхав Бен Стіллер.

У центрі Львова у суботу, 18 червня, помітили відомого голлівудського актора Бена Стіллера. Відео, як зірка ходить центральною площею Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку і говорить телефоном, опублікували у TikTok.

«Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти», – написав автор відео.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter , що Бен Стіллер як посол доброї болі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

«Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності», – йдеться у повідомленні на сторінці УВКБ ООН .

UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is at the Ukraine border today to meet families whose lives have been torn apart by war and violence, to share stories of the human impact of war, and to amplify calls for solidarity.



Everyone has the right to seek safety. pic.twitter.com/WJ6KEZeUOQ — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 18, 2022

Сам актор також у Twitter повідомив, що прибув до Польщі. «Щойно прибув до Польщі, напередодні Всесвітнього дня біженців, щоб зустрітися з людьми, на життя яких вплинула війна в Україні», – написав Бен Стіллер.

Just arrived in Poland, ahead of #WorldRefugeeDay with @Refugees to meet people who’s lives have been impacted by the war in #Ukraine . https://t.co/1oUVrZpsBy — Ben Stiller (@BenStiller) June 18, 2022

З якою метою відомий актор прибув до Львова, наразі не відомо.