Голлівуд в Україні: до Львова приїхав Бен Стіллер.

У центрі Львова у суботу, 18 червня, помітили відомого голлівудського актора Бена Стіллера. Відео, як зірка ходить центральною площею Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку і говорить телефоном, опублікували у TikTok.

«Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти», – написав автор відео.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter , що Бен Стіллер як посол доброї болі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

«Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності», – йдеться у повідомленні на сторінці УВКБ ООН .