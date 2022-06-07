Анна Кошмал вернулась домой в Киев и показала новое фото

Украинская актриса Анна Кошмал быстро покинула Киев , когда на город обрушились ракеты и бомбы, а роSSийские оккупанты уничтожали все на своем пути к столице. Три месяца вместе с сыном звезда сериала "Сваты" пробыла на Западной Украине и, наконец, вернулась домой.

В личном аккаунте в Инстаграм 27-летняя актриса театра и кино опубликовала новое фото, сделанное где-то в лесу. В кадре Анна Кошмал предстала в серой футболке с надписями, панаме от солнца и с шоппером на плече. Она оставила волосы распущенными, а также полностью отказалась от макияжа.

"Приехала домой и оцепенела… Зима, утро 24 февраля, паника, пробел, 1 июня, лето, дома и вопрос "как эти три месяца могут быть реальностью?" Дома я, кажется, наконец, смогла расслабиться и даже чувствую себя в большей безопасности, чем во Львове, но будто покинули все силы. Нужно время, чтобы прийти в себя", - отметила в публикации Анна Кошмал.

Звезда "Сватов" отметила, что Киев вновь возвращается к жизни. Кругом все цветет и пахнет, люди ходят на работу, дети играют на площадках, учатся онлайн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

Напомним, исхудавшая Санта Димопулос показала фото из Украины: “Без остановок летела домой“.