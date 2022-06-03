В Украине вступают в силу новые ограничения для курильщиков

В стране с 11 июля вступит в силу закон, которым будет введен запрет на курение электронные сигареты в общественных местах. Об этом напомнил народный депутат Лада Булах.

По ее словам, целью антитабачного закона № 1978-ІХ было преодоление табачной эпидемии и защиты детей и молодежи от привлечения к курению.

Она напомнила, что первой нормой, которая вступает в силу уже 11 июля этого года, станет запрет курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.

В каких местах будет запрещено курить

«Безопасного курения не существует, любые табачные выбросы вредны для людей вокруг, даже если мы их не чувствуем», — отметила Булах.

Нардеп подчеркивает, что эта норма защитит право работников и посетителей общественных помещений от грязного воздуха.

В частности, такими помещениями являются: заведения ресторанного хозяйства, школы, больницы, университеты, офисные и государственные постройки.

Реклама под запретом

Следующими вступят в силу нормы, которые запрещают рекламу электронных сигарет и устройств для нагрева табака и продажу сигарет и жидкостей к е-сигаретам с ароматизаторами.