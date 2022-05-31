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2022-05-31
Стихия обрушилась на Кривой Рог, улицы утопают в воде: кадры происходящего
Во вторник, 31 мая, на Кривой Рог Днепропетровской области налетела непогода.
Ливень был настолько мощным, что отдельные улицы просто поплыли.
Из-за сильного дождя горожанам приходилось либо обходить воду места или идти через сильные потоки. Там, где есть возможность, водители стараются объезжать места затопления.
Жителям Кривого Рога рекомендуют оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев.
Алексей Ионов, politeka.net