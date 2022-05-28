Мне 50. И я – солдат ВСУ: Положинский из группы "Тартак" в свой день рождения написал трогательный пост

28 мая лидер группы "Тартак" Александр Положинский отмечает день рождения - украинскому музыканту исполняется 50 лет. Певец признается, что всегда любил поиронизировать по поводу своего возраста, но сейчас ни одной иронии на этот счет не просится. Артист служит в ВСУ и каждый день рискует жизнью ради мира на нашей земле, информирует Апостроф .

"50 – это много. 50 – это достобеса. Это полвека. Это два поколения. Многих моих сверстников уже нет. Многие прекрасные люди до 50 не дотянули, не дожили. А я дожил. Так у меня сложилось. И я намерен жить дальше. 50 – это очень мало. Еще столько не сделал, не достиг, не совершил. Не сотворил. Не получил. Не отдал", - написал именинник на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

"У меня много планов - жизненных и творческих. У меня много желаний и мечтаний. А вот сколько у меня лет осталось – того я не знаю. Сколько выйдет. Может, лет. А может, месяцев. Или дней. Или даже - чего бы, по правде говоря, не хотелось - часов", - добавил он.

Положинский признался, что на днях кукушка накуковала ему еще 36 лет, и хотя он не очень верит в эти "кукушкины прогнозы", с удовольствием проверит. Если когда-нибудь ему исполнится 86, значит "тема работает".

"Мне 50. И я – солдат ВСУ, стрелок 47-го отдельного батальона. У меня есть форма и автомат. У меня есть командиры и товарищи по оружию. У меня есть много новых обязанностей и немного меньше прежних прав. Пока я не очень хороший солдат, но каждый день я стараюсь стать лучше. И стану. Может быть, даже офицером. Когда-то. Как мечтал когда-то", - признался музыкант.

Александр отметил, что у него были хорошие 50 лет жизни: насыщенные, яркие, эмоциональные, плодотворные, и он верит, что дальше будет еще лучше. Празднование юбилея будет не таким, как он его планировал до войны, но это, по его словам, не главное. Главное сейчас - победа и мир.

У меня крепатура во всем теле, а в душе боль за потерями и разрушениями. Во мне любовь к своим и ненависть к врагам. Украина победит и станет гораздо лучше, чем была и есть. Мы научимся единству и взаимоуважению. Мы сможем осуществить наши устремления и мечты. И тоже будем лучше, чем есть", - подчеркнул Положинский.