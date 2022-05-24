Александр Эллерт резко высказался о владельцах жилья на западной Украине из-за дорогой аренды

Из-за полномасштабного вторжения РФ многие украинцы были вынуждены эвакуироваться в относительно безопасные регионы страны, чем создали ажиотажный спрос на жилье. В западных областях Украины цены на аренду выросли на 200%, и это вызывает возмущение не только у переселенцев. Александр Эллерт резко высказался об украинцах, которые во время войны "строят бизнес на судьбах своих же", информирует Апостроф.

Автор студии "Квартал 95" опубликовал в Instagram эмоциональный пост, который написал "мовою окупанта". К публикации он добавил инфографику, чтобы наглядно показать, насколько подорожало жилье.

Фото: instagram.com/ellert_a

"Я украинец, вырос в Донецкой области в русскоязычной семье. И всю свою жизнь я обожал родные края и просторы. Но пост чуть не об этом… А о том как в 14 году мне пришлось уехать оттуда и о том как было тяжело найти жилье, только потому что у меня была донецкая прописка. Всех у кого была такая прописка - ждал квест", - рассказал Эллерт.

"А сейчас в 2022 я наблюдаю ужаснейшую параллель. Война, страшная, геноцид. Люди бегут на западную Украину, где на 200% подняли аренду жилья свои же… своим же… на аренду жилья тем, кто потерял все… С*ка! На 200%… высокомаржинально", - возмущается юморист. - И вот мы встречаемся со своими, кто обвиняет и всячески давит своих же за язык…Со своими, кто стоит в полном обмундировании, в новейшей амуниции в закарпатском ТРО, заметьте ТРО, не ЗСУ, среди елочек… в наколенниках, с мыслями что ему нужен еще и вертолет…Со своими, которые не хотят помогать по-людські, а строят бизнес на судьбах своих же".

Фото: instagram.com/ellert_a

"Мораль сей басни такова: мы победим, если каждый сумеет разглядеть в себе человека, а не пид*раса!", - резюмировал Эллерт.


Наталья Лавринец, Апостроф

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