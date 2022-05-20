Новое огненное ЧП в украинском отеле: людей спасали через окна, появились кадры и подробности

Пожар на нефтебазе в ровенской области ГСЧС пожарный

Очередной сильный пожар произошел в одном из украинских отелей, в котором в тот момент находились люди.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС, в этот раз пожар произошел в гостиннице в Каменце-Подольском.

«К моменту прибытия спасателей площадь пожара достигла 200 кв. м. Во время тушения пожара чрезвычайными силами спасены 6 и эвакуированы 8 граждан, которые на тот момент находились в гостинице. За короткое время удалось обуздать пламя и не допустить переброски огня на всю площадь гостиницы и рядом расположенные помещения магазинов», - сообщили в ГСЧС Украины.

К тушению пожара, привлекались 22 спасателя на 6 единицах пожарной и специальной техники. Причина огненного ЧП, произошедшего поздно вечером 19 мая, – короткое замыкание электросети.

На опубликованных спасателями кадрах можно увидеть, что людей на верхних этажах спасали через окна.

Во время тушения пожара пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 98 человек.


Катерина Петренко, politeka.net

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