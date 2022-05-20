Ирина Федишин ответила на хейт после своих высказываний о представителях ЛГБТ

Украинская певица Ирина Федишин оскандалилась на песенном шоу "Евровидение 2022", заявив, что ЛГБТ – это большой грех. После этого на исполнительницу набросилась волна хейта, и ей даже предложили уехать в РоSSию, где ущемляют и утесняют представителей нетрадиционной ориентации.

“У нас не московский вариант“: Ирина Федишин снова высказалась в адрес представителей ЛГБТ

Спустя несколько дней после скандала, понимая, что выпады в ее сторону не прекращаются, Ирина Федишин записала видеообращение и опубликовала его в Инстаграм. Артистка затронула и скандал с каской, и с ЛГБТ-сообществом.

Певица посетовала на буллинг, отметив, что он необоснованный, и она никого не осуждает. Ее попросили высказать свое мнение – она именно это и сделала.

"Я не осуждаю ни одного человека. Бог не призывает ненавидеть их (людей нетрадиционной ориентации), а предупредить их про последствия этого греха. В интервью я высказала свое мнение. Если не хотите слышать – не спрашивайте. Потому что мне неприятно общаться на такие темы. Вы знаете, про что я пою. Я знаю что счастье в чистоте. Я пою про любовь, про вышиванку, про Украину", - отметила Ирина Федишин.

Также звезда обратилась к тем, кто предлагал ей переехать в РоSSию и там присоединиться к движению против геев и лесбиянок.

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Публикация от Ірина Федишин ?Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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Анастасия Березовская, Тудей

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