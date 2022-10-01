Горбунов назвав головну помилку Потапа, але виправдав його перед хейтерами: "Нехай спробує..."

Юрій Горбунов

Ведучий Юрій Горбунов нагадав, що його кум Потап розривався між благодійними концертами та заходами на підтримку України.

Український телеведучий Юрій Горбунов висловилася про свого кума Потапу , який сім місяців війни провів за кордоном. Наразі репер знаходиться в Україні, але Юрій радив би куму з'явитися у Києві дещо раніше. При цьому в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова" він виправдав музиканта перед хейтерами.

Виявилося, що Потап не відсиджувався в Іспанії, допоки в Україні триває повномасштабна війна, а виступав на благодійних концертах, де збирав гроші для української армії. Головною помилкою Потапа він назвав, що музикант приїхав лише на 7 місяць війни.

"Я б на його місці приїхав раніше, він приїхав пізніше. Але звинувачувати когось, зокрема Олексія, я не буду, тому що війна – це штука, на яку кожен реагує по-своєму. Звинувачувати когось, казати, що "ой, цей поганий, він не пішов на фронт, а цей поганий, тому що він за кордоном". Головне, щоб люди всіма можливими методами, кожен на своєму фронті наближали перемогу", - сказав Юрій Горбунов .

Ведучий Юрій Горбунов нагадав, що його кум Потап розривався між благодійними концертами та заходами на підтримку України. На його думку, навряд чи хтось інший зміг би зробити так багато, як репер.

"Олексій багато робить за межами України і, зрозуміло, отримує дозу хейту. Але нехай спробує хтось зробити це за кордоном – зібрати концерти, зібрати кошти і відправити на ЗСУ", - зазначив він.


Александра Павленко, politeka.net





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