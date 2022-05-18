День вышиванки 2022: история и интересные факты с фото

Всемирный День вышиванки отмечается каждый год в третий четверг мая - празднование в этом году приходится на 19 мая. Главное на этом празднике – вышитая рубашка – уникальное произведение украинского народа, ставшее настоящим символом самоидентификации украинцев, информирует Апостроф .

"Апостроф" собрал самые интересные факты о празднике Дня вышивашки, его истории и традициях.

Вышиванка - элемент одежды, полный украинского колорита и мастерства нашего народа, который способен создавать красоту из всего. Уважение к вышитой рубашке действительно велико - в ее честь создали праздник Дня вышиванки для популяризации традиций и культуры украинской нации.

История праздника

Впервые День вышиванки отмечался в 2006 году по инициативе студентки факультета истории Черновицкого национального университета. В тот год настолько много студентов приобщилось к празднованию, что впоследствии День вышиванки приобрел международные масштабы. С того времени начали проводить конкурсы на лучшую вышиванку или лучшее фото в вышитой рубашке.

Кроме того, в 2015 году начали акцию "Подари вышиванку защитнику", в которой приняли участие около 50 стран мира.

История вышиванки

Вышивкой украинцы занимаются более тысячи лет, преимущественно это делали девушки, которые готовили к браку специальный сундук с приданым. Девушки из семей малого достатка имели 30-40 вышиванок, со средним - 50-70, а девушки из богатых семей более ста рубашек с вышивкой.

Также в народе верили, что вышитая матерью рубашка для ребенка станет сильным оберегом, поэтому во время ее создания женщины пели песни и молились. Обычно рубашки пряли из конопли или льна, потому что считали эти растения естественными защитниками от всего плохого.

Сакральное значение вышиванок сложно переоценить, поскольку в них было важно все: нити, происхождение ткани, орнамент, цвета, количество стежков. Древнейшей вышивкой являются белыми нитями по белой ткани. Такому рукоделию предшествовала длинная процедура трехлетнего отбеливания нитей.

К тому же у вышивальщиц был и есть свой праздник – День Варвары, отмечаемый 17 декабря – в этот день нельзя убирать, стирать, месить глину, однако стоило заниматься вышиванием.

Вышиванка символизирует красоту, здоровье и счастливую судьбу, а также оберегает владельца от всего плохого. Украинцы передают вышиванки из поколения в поколение, поэтому эта вещь еще и сохраняет единство семьи. Специалисты утверждают, что украинский народ закодировал счастье, судьбу, жизнь и свободу в орнаментах вышивки, которые были уникальными для каждого региона Украины, однако имели много общего.

Например, борщевскую вышиванку из Тернопольщины легко узнать, поскольку в ней преобладает черный цвет. По легенде, во время набега татар все местные мужчины погибли, поэтому женщины поклялись на протяжении семи поколений вышивать только черные рубашки.

В то же время буковинская рубашка непременно должна быть украшена яркими цветами, а вот в косматской преобладают оранжевые и желтые цвета. Полтавчане же сохранили тысячелетнюю традицию и продолжали вышивать белым по белому.

Откуда пошла мода на вышиванки

Все благодаря Ивану Франко: он в 19 веке начал совмещать вышиванку с европейским костюмом. Его современники говорить так: "Где бы он ни появился, непременно привлекал внимание своим пиджаком и вышитой рубашкой среди пышных воротничков и галстуков".

Тогда в конце 19 века вся Европа заговорила о традиционной одежде украинцев. И в 1876 году Елена Пчилка издала альбом украинских вышивок, орнаменты которых очаровали европейские модницы. В то же время и в самой Украине начались первые научные исследования вышиванок.

Сейчас элементы украинской вышиванки используют признанные мировые модельеры и дома моды, а также традиционную одежду носят звезды мирового масштаба.

Интересные факты о вышиванку

Исследования утверждают, что вышиванки начали делать еще до 6 века, однако пока нет сохранившихся рубашек с тех пор;

Легенды говорят, что чумаки доверяли стирать вышитую рубашку только одной девушке, которой таким образом клялись в верности;

Первая школа вышивки появилась в 11 веке – ее основала сестра Владимира Мономаха Анна. Там овладевали искусством приготовления золотом и серебром;