Девушка лидера Kalush Orchestra публично оценила его победу на "Евровидении"

Девушка лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка поддерживала его за кулисами "Евровидения-2022" в Турине. Александра Белобров публично обратилась к возлюбленному после его выступления в Италии.

“Трудно подобрать слова“: как девушка лидера Kalush Orchestra оценила его победу на “Евровидении“

Избранница музыканта поделилась интересными снимками с ним и участниками коллектива. Все молодые люди позировали в черных нарядах. Белобров снялась в стильном миди-платье и босоножках на каблуке.

Псюк трогательно поцеловал Александру, держа в руках победный кубок. Спутница артиста высказалась о его ярком номере, который покорил Европу.

"Эмоции переполняют. Так трудно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаешь всего происходящего! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой", - написала девушка.

“Трудно подобрать слова“: как девушка лидера Kalush Orchestra оценила его победу на “Евровидении“

Поклонники Kalush Orchestra присоединились к поздравлениям группы и пары. "Вы лучшие!", "Какие красивые оба", "Украинская красотка. Олегу повезло", "Милые такие вместе. Счастья вам огромного!" – написали фоловеры Александры.

Напомним, "Евровидение-2022" сопровождается громким скандалом. Украинское жюри поставило ноль баллов участнику Ochman из Польши, которая приняла огромное количество наших беженцев.


Ловіцька Леся, Тудей

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