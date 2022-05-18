Девушка лидера Kalush Orchestra публично оценила его победу на "Евровидении"

Девушка лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка поддерживала его за кулисами "Евровидения-2022" в Турине. Александра Белобров публично обратилась к возлюбленному после его выступления в Италии.

Избранница музыканта поделилась интересными снимками с ним и участниками коллектива. Все молодые люди позировали в черных нарядах. Белобров снялась в стильном миди-платье и босоножках на каблуке.

Псюк трогательно поцеловал Александру, держа в руках победный кубок. Спутница артиста высказалась о его ярком номере, который покорил Европу.

"Эмоции переполняют. Так трудно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаешь всего происходящего! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой", - написала девушка.

Поклонники Kalush Orchestra присоединились к поздравлениям группы и пары. "Вы лучшие!", "Какие красивые оба", "Украинская красотка. Олегу повезло", "Милые такие вместе. Счастья вам огромного!" – написали фоловеры Александры.