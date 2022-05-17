Хочу увидеть мужа: Оля Полякова заговорила о возвращении в Украину

В первые дни полномасштабной войны против роSSийских оккупантов Оля Полякова с дочками выехали из Киева на Западную Украину, а вскоре они перебрались во Францию. Там артистка с детьми привыкают к новому быту и учатся жить в новых реалиях. Однако певица призналась, что скучает по мужу и имеет в Украине несколько дел, которые нужно решить, поэтому в ближайшее время планирует приехать домой, информирует Апостроф.

"Назад я совсем скоро сама поеду, потому что хочу уже очень увидеть своего мужа – это первое. Во-вторых, я сделала большой сбор у себя на странице, и мы насобирали деньги на турникеты. Мы их заказали аж в Китае и они очень долго шли, и вот они уже пришли и мне нужно их привезти. Я хочу еще там дать концерты. Я приеду сама совсем скоро", - рассказала знаменитость "Зірковому шляху".

Фото: Youtube

Полякова поделилась, что сама готова ехать, но детей привезти сюда она пока не готова. "Не знаю, когда можно будет детей привезти. Сегодня будто все в Киеве спокойно, но видишь, что берет и прилетает. У моего близкого друга Артема было прямое попадание рядом с его домом. Если бы не этот дом, то прилетело бы прямо ему в окна. Поэтому детей я еще не готова привезти сюда", – сказала исполнительница.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ранее певица заявляла, что во время войны для нее и девочек открылись сложности повседневной жизни. Однако 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса быстро учатся новому, чему искренне радуется звездная мама.

"Нет домашней работницы, нет няни и дочерям приходится помогать мне по хозяйству. Поэтому им пришлось многому научиться. Если честно, я этому очень рада. Когда они моют посуду или пылесосят, думаю: "О, хорошие девочки у меня растут! Всему научатся и из любой ситуации выкрутятся!", - говорила Оля. - Потому что жизнь непредсказуема!".

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, Полякова уверена, что лучший способ поддержать детей в сложившейся ситуации - уделять им как можно больше внимания: "Вот вы меня спрашиваете: "Как успокоить детей?" А что я могу посоветовать? Я просто женщина с двумя детьми в чужом доме... Единственное, что скажу – уделяйте им внимание, любите, обнимайте, гуляйте с ними… Мне важно сейчас показать дочерям, что я для них – стена, что вместе со мной они защищены… Ведь сегодня у всей Украины полное чувство незащищенности и только мы, родители, можем изменить это для наших детей".


Любовь Блажко, Апостроф

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