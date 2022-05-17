Представитель Великобритании на "Евровидении-2022" вернулся домой в розовой панаме от Kalush Orchestra: видео

Исполнитель Сэм Райдер, который представлял Великобританию на "Евровидении 2022" и занял второе место, 16 мая приехал домой. В аэропорту он появился в розовой панаме, которая уже стала главной фишкой сценического образа фронтмена украинской группы Kalush Orchestra Олега Псюка.

Соответствующее видео, которое было снято в аэропорту, артист выложил в своем блоге в Instagram. "Прекрасно провел время в космосе. Но ради этих прекрасных людей в аэропорту вынужден был вернуться домой", – гласит подпись к ролику, информирует Апостроф.

Сэм Райдер занял вторую позицию на "Евровидении-2022" с общим количеством баллов 466. Именно за Великобританию национальное жюри отдало больше всего голосов - после первого этапа голосования представитель Британии лидировал, набрав 283 балла, однако оценки слушателей кардинально изменили ситуацию.

Фото: UA: Культура

Сэм впервые прославился благодаря TikTok, после того как выложил в сеть музыкальные каверы два года назад. Впоследствии его подписчиками стали такие известные люди, как Сия, Джастин Бибер, Алисия Киз и Элтон Джон. Спустя некоторое время артист подписал контракт с британским лейблом звукозаписи Parlophone.

На песенном конкурсе в Турине певец исполнил песню "Space Man". В композиции он иронизирует над миллионерами, которые тратят невероятные суммы, чтобы попасть в космос. Лирический герой мыслями летает в космосе, но остается человеком и мечтает возвратиться домой.


Любовь Блажко, Апостроф

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