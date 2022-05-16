Отдал жизнь за Украину: пал командир роты белорусского батальона, появились детали трагедии

Отдал жизнь за Украину: пал командир роты белорусского батальона, появились детали трагедии

Побратимы защитника заявили, что он был настоящим воином-легендой: он много раз был ранен, но каждый раз обманывал смерть – и возвращался в строй.

В ходе боев украинских войск против армии рф погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел «Волат». Об этом сообщает пресс-служба батальона.

В пресс-службе назвали смерть командира роты белорусского батальона Кастуся Калиновского – огромной потерей.

Уточняется, что командир роты был смертельно ранен в ходе операции по освобождению украинского села от роSSийской оккупации. Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели

Побратимы защитника заявили, что он был настоящим воином-легендой: он много раз был ранен, но каждый раз обманывал смерть – и возвращался в строй.

«Волат» не любил фотографироваться, поэтому фото или видео после него осталось немного. Но память осталась. Память о тех, кого он спас в бою, кто ему обязаны своей жизнью. Память воинов его роты, в которой он был ядром и сердцем. Память тех, кого он защищал.


Александра Павленко, politeka.net

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