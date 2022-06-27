Командири мене бережуть: Фагот із "ТНМК" розповів, що робить у добровольчому батальйоні
Дедалі більше українських знаменитостей приєднується до лав захисників країни. Тарас Тополя з гурту "Антитіла" перебуває на передовій у складі ТРО, Олександр Положинський вступив до ЗСУ та служить стрільцем, а Андрій Хливнюк із "Бумбоксу" приєднався до окремого підрозділу патрульної поліції та вирушив на Донбас, інформує
Олег "Фагот" Михайлюта із групи "ТНМК" теж не став обмежуватися культурним фронтом. Музикант показав зроблені на навчаннях фотографії та розповів, що робить у добровольчому батальйоні "Реванш". У нього він вступив після того, як не зміг приєднатися до тероборони Києва.
"На нуль мене так і не пустили. Командири батальйону мене бережуть. Тролять мене, що занадто дорогий, щоб мене пускати в якісь "передряги". Але я починаю вчитися. Мені "бушмастер" такий красивий підігнали друзі з ветеранки – з ним треба навчитися працювати, - каже Михайлюта в
Музикант розповів, що до цього виконував завдання у тилу, побував у Харкові, а тепер готується до благодійних концертів на підтримку України. Також країну захищають його колеги.
"Наш гітарист у ЗСУ, басист у Нацгвардії, але зараз десь у підготовчому таборі на Заході. Гітарист у ЗСУ, контракт підписав. Навіть удвох із дочкою - вона військовий кінолог, - розповів Фагот. - Зараз такі часи, що всі допомагають усім. Я можу сказати про тих, кого я знаю: Тарас Тополя в Харкові на позиціях. Я Дизеля (гітариста Green Grey) зустрів у Північній Салтівці. Славік Пілунський, геніальний оператор, який зняв купу фільмів та 9 наших кліпів, стоїть під Харковом. Хливнюк служить у батальйоні "Софія". Багато хто зрозумів, що до пісень треба ще щось додати".