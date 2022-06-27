Командири мене бережуть: Фагот із "ТНМК" розповів, що робить у добровольчому батальйоні

Дедалі більше українських знаменитостей приєднується до лав захисників країни. Тарас Тополя з гурту "Антитіла" перебуває на передовій у складі ТРО, Олександр Положинський вступив до ЗСУ та служить стрільцем, а Андрій Хливнюк із "Бумбоксу" приєднався до окремого підрозділу патрульної поліції та вирушив на Донбас, інформує Апостроф.

Фото: https://www.instagram.com/tnmkongo/

Олег "Фагот" Михайлюта із групи "ТНМК" теж не став обмежуватися культурним фронтом. Музикант показав зроблені на навчаннях фотографії та розповів, що робить у добровольчому батальйоні "Реванш". У нього він вступив після того, як не зміг приєднатися до тероборони Києва.

"На нуль мене так і не пустили. Командири батальйону мене бережуть. Тролять мене, що занадто дорогий, щоб мене пускати в якісь "передряги". Але я починаю вчитися. Мені "бушмастер" такий красивий підігнали друзі з ветеранки – з ним треба навчитися працювати, - каже Михайлюта в інтерв'ю "Українській правді". - Потім пройшов курс "такмеда" у Дениса Суркова. Тепер я горло можу перерізати, але щоб людина вижила. Трубочку, катетер вставити, декомпресію легень зробити при пневмотораксі. Мені іноді важко собі уявити, що я на справі це колись можу застосувати, але треба знати все".

Фото: https://www.instagram.com/tnmkongo/

Музикант розповів, що до цього виконував завдання у тилу, побував у Харкові, а тепер готується до благодійних концертів на підтримку України. Також країну захищають його колеги.

"Наш гітарист у ЗСУ, басист у Нацгвардії, але зараз десь у підготовчому таборі на Заході. Гітарист у ЗСУ, контракт підписав. Навіть удвох із дочкою - вона військовий кінолог, - розповів Фагот. - Зараз такі часи, що всі допомагають усім. Я можу сказати про тих, кого я знаю: Тарас Тополя в Харкові на позиціях. Я Дизеля (гітариста Green Grey) зустрів у Північній Салтівці. Славік Пілунський, геніальний оператор, який зняв купу фільмів та 9 наших кліпів, стоїть під Харковом. Хливнюк служить у батальйоні "Софія". Багато хто зрозумів, що до пісень треба ще щось додати".

Фото: https://www.instagram.com/tnmkongo/


Наталка Лавринець, Апостроф





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