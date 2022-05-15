Евровидение-2022: солист Kalush Orchestra прокомментировал победу Украины

Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней Stefania. Финал конкурса состоялся в ночь на 15 мая в Турине. По результатам голосования жюри Украина разместилась на 4 месте. Однако зрители со всего мира отдали нашей стране рекордное количество голосов, и Украина стала победителем.

“Долгое время не было хороших новостей“: солист Kalush Orchestra прокомментировал победу Украины на “Евровидении-2022“

Максимальные 12 баллов Украине отдало жюри таких стран: Польша, Литва, Румыния, Латвия, Молдова.

Кроме Kalush Orchestra, в пятерку финалистов вошли Великобритания, Швеция, Испания и Сербия. Украина набрала рекордные за всю историю участия страны в конкурсе баллы - 631. С большим отрывом на второе место попала Сербия - 312 баллов, на третьем месте Великобритания - 283 балла.

“Долгое время не было хороших новостей“: солист Kalush Orchestra прокомментировал победу Украины на “Евровидении-2022“

Солист победившей в конкурсе украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк прокомментировал победу Украины в это непростое для страны время.

"Любая победа в любом аспекте сейчас для Украины будет очень значимой. А так как наша культура также под угрозой, то именно здесь мы были из-за того, что на нашу культуру напали и нам нужно показать, какая она есть. Украинская культура – живая. Она есть. Украинская музыка живая и она есть, и у нее очень красивый почерк", – сказал артист.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на победу Украины в вокальном конкурсе.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" – написал Зеленский.

Ранее Андрей Данилко комментировал шансы на победу Украины на "Евровидении-2022".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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