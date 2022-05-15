Kalush призвал спасти защитников Азовстали на "Евровидении"

Украинская рэп-группа Kalush Orchestra после своего выступления в финале на песенном конкурсе "Евровидение" призвала спасти Мариуполь и его защитников, которые без еды и медикаментов удерживающих оборону на заводе "Азовсталь".

Фронтмен группы Олег Псюк обратился ко всему миру.

"Я прошу вас всех. Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю. Помогите "Азовстали" прямо сейчас", - призвал он.