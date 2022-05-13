Харьковская Схід Опера триумфально завершила гастроли в Литве в поддержку Украины

Тур прошел в рамках проекта Ukraine Now and Forever.

Харьковская Схід Опера триумфально завершила гастроли в Литве в поддержку Украины
Артисты Схід Опера развернули на сцене Литвы флаги Украины
© Александр Шахматов

Харьковский национальный театр оперы и балета имени Николая Лысенко – Схід Опера, триумфально завершил гастроли #StandWithUkraine в Литовской Республике, проходившие в рамках проекта Ukraine Now and Forever. Как сообщает пресс-служба театра, с самого начала масштабного вторжения РоSSии Восток Опера пыталась не прекращать свою деятельность и не терять связи со зрителем.

Несмотря на то, что здание в центре Харькова было повреждено, руководство театра подчеркивает, что никому их не сломать. Схід Опера будет ждать своих работников, присоединившихся к ВСУ и терробороне, и тех, кто был вынужден уехать из города.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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