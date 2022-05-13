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2022-05-13
Харьковская Схід Опера триумфально завершила гастроли в Литве в поддержку Украины
Тур прошел в рамках проекта Ukraine Now and Forever.
Артисты Схід Опера развернули на сцене Литвы флаги Украины© Александр Шахматов
Харьковский национальный театр оперы и балета имени Николая Лысенко – Схід Опера, триумфально завершил гастроли #StandWithUkraine в Литовской Республике, проходившие в рамках проекта Ukraine Now and Forever. Как сообщает пресс-служба театра, с самого начала масштабного вторжения РоSSии Восток Опера пыталась не прекращать свою деятельность и не терять связи со зрителем.
Несмотря на то, что здание в центре Харькова было повреждено, руководство театра подчеркивает, что никому их не сломать. Схід Опера будет ждать своих работников, присоединившихся к ВСУ и терробороне, и тех, кто был вынужден уехать из города.
Фаина Ваулина, ZN.ua