Лондонська прем’єра кінострічки "Будинок "Слово" завершила кінофестиваль I Will Tell 2022

Український художній фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка завершив лондонський кінофестиваль I Will Tell 2022, який проходив у кінотеатрі The Prince Charles Cinema. На перегляд кінострічки на площі Лестер у найвідомішому кінотеатрі Лондона, який утримують члени Королівської родини, були запрошені представники уряду Великої Британії, очільники дипломатичних місій та діячі кіноіндустрії.

Фото: Режисер Тарас Томенко з меценатами фільму родиною Петровських

"Цей фільм ми розпочинали ще 2017 року, але наша робота вже звучала як попередження всьому світу про неминучість нападу Москви на Україну, - заявив режисер зі сцени фестивалю Тарас Томенко. – Зараз ми отримали підтвердження, що геноцид української нації, який здійснювали у 1930-х роках, триває сьогодні - у тих самих формах і з боку того самого ворога. Зброя Росії - безоглядний терор, намагання знищити саму українську ідентичність", інформує Апостроф .

Представниця міжнародного благодійного фонду "Солідарність" Анжеліка Петровська наголосила: "Олександр Петровський як президент Фонду, та вся наша родина – мої діти Анжеліка та Олександра – взяли на себе місію: поширити знання про долю діячів Розстріляного Відродження. І не лише серед українців, але й у всіх країнах вільної Європи. Бо це застереження проти наступу тоталітаризму у всіх його проявах".

Особливий інтерес кінострічка викликала в української громади Лондона, що за останні 4 місяці збільшилася кратно. Серед них молода харків’янка Наталія Годек, яка впізнавала рідні місця в епізодах фільму, і зізналася режисеру: "Я плакала, коли дивилася, яким було рідне місто у 1930-х. Тепер я розумію як комуністи вбивали там усе українське і де взявся отой "русскій Харьков".

Членам волонтерських ініціатив запрошення на перегляд були передані безкоштовно. В церемонії закриття фестивалю взяли участь очільники одного з найуспішніших волонтерських хабів Британії Surrey Stands for Ukraine Наталія Ірвайн та Анна Стефанчук – їхня організація об’єднала понад 300 місцевих волонтерів, передавши гуманітарних вантажів до України та в окремі частини ЗСУ на понад 1 млн фунтів.

Наступний фестивальний показ кінострічки відбудеться на Котбуському фестивалі у Німеччині.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" - ігровий фільм, який розповідає історію харківського будинку "Слово", де проживали українські письменники, більшість з яких згодом стануть "Розстріляним відродженням". Як зазначають автори стрічки, картина може похвалитися не лише українськими зірками, але й історичною реконструкцією епохи, зокрема атмосфери сталінізму 1930-х років. Режисер стрічки – Тарас Томенко, сценаристи – Тарас Томенко та Любов Якимчук, оператор-постановник – Михайло Любарський, художник-постановник – Шевкет Сейдаметов, композиторка – Алла Загайкевич, продюсери – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк. Виробництво – FRESH PRODUCTION GROUP. Світова прем’єра фільму відбулась 2021 на 37-му Варшавському кінофестивалі, українська – 17 червня 2022 на фестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях. Стрічка отримала нагороду Best Feature Film (Найкращий ігровий фільм) на Ko?ice International Film Festival у Словаччині у 2022 році.