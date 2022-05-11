Части Киева выключат горячую воду

В Киеве с 10 мая начались гидравлические испытания теплосетей, в результате чего некоторые районы по меньшей мере на две недели окажутся без горячего водоснабжения, сообщила пресс-служба КГГА.

Работы уже начаты на сетях от теплоисточников в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах. Поэтапно их планируют провести во всех районах столицы.

«На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей нужно ориентировочно 2 недели для каждого участка. В настоящее время горячее водоснабжение будет приостановлено», – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

КГГА добавили, что гидравлические испытания необходимы для выявления и своевременного устранения «слабых» мест трубопроводов для подготовки теплосетей к нагрузке в отопительный период.